12 اتفاقية بين الإمارات والبحرين والأردن ومصر بقيمة تتجاوز ملياري دولار

تم الإعلان أمس في الأردن عن اتفاقيات وشراكات اقتصادية بين الإمارات والبحرين والأردن ومصر في 9 مشاريع صناعية متكاملة في قطاعات حيوية باستثمارت تتجاوز 2 مليار دولار (7.3 مليار درهم).

وجاء ذلك في إطار فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي انطلقت أمس في العاصمة الأردنية عمان.

ووفقا لما نشرته وكالة "وام" فإن المشاريع ستساهم في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار (5.9 مليار درهم)، وخلق حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتطال الاتفاقيات الـ12 قطاعات مثل القطاع الزراعي والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وتشمل اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والمعرفة بين شركات في دول الشراكة الصناعية التكاملية.

ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها، استثمار شركة "صودا للصناعات الكيماوية" المصرية مبلغ 500 مليون دولار، لإنتاج مادة كربونات الصوديوم "رماد الصودا"، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

ومن بين المشاريع التي تم الاتفاق عليها كذلك، مشروع لشركة "إم جلوري القابضة" الإماراتية لصناعة السيارات بقيمة استثمار 550 مليون دولار، لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية، بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الامارات والأردن ومصر، وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز "كروس أوفر كومباكت" في الثلاثة أعوام الأولى.

كما وقعت شركة "ألفا بيوتك" البحرينية، مذكرة تفاهم لنقل التكنولوجيا والمعرفة والتصنيع التعاقدي مع شركة "إتقان فارما" الأردنية"، من أجل تصنيع المستحضرات العامة ومستحضرات الأورام، والمحاليل الطبية، وغيرها من المنتجات الدوائية، بسعة إنتاجية 350 مليون حبة سنويا، وبقيمة استثمارية إجمالية 174 مليون دولار، للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

كذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعات الشراكة الصناعية القادمة في مملكة البحرين.

المصدر: عمون