انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف حيال تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في الولايات المتحدة رغم التفاؤل حيال الطلب من الصين.

وبحلول الساعة 09:34 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75% إلى 75.75 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.78% إلى 82.51 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ