البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة

أصدر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، قرارا خفض بموجبه سعر الفائدة 50 نقطة أساس، بعد أن كان قرر الشهر الماضي إبقاءها عند 9%.

وبموجب القرار، انخفض سعر الفائدة لتصبح 8.5% بدلا من 9%.

وكان المركزي التركي قرر في يناير الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند 9% لعمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وأدت موجة سابقة من تيسير السياسة النقدية في 2021 إلى انهيار الليرة التركية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم عند أعلى مستوى له خلال 24 عاما فوق 85% في أكتوبر، قبل أن ينخفض إلى 64.3% في ديسمبر.

وكان البنك خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس (5%) خلال 4 أشهر حتى نوفمبر بفعل التباطؤ الاقتصادي.

المصدر: RT