المركزي التركي يصدر قرار الفائدة.. كيف أثر ذلك على الليرة؟

أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، في أول اجتماع له في 2023، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 9%.

وجاء في بيان صدر عن المنظم التركي أن "لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي أبقت على سعر الفائدة الأسبوعي على إعادة الشراء "ريبو" دون تغيير عند 9%".

وفي ديسمبر الماضي لم يقم البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2022، وأبقاها عند مستوى 9%، وقبل ذلك خفضها تدريجيا من 14%.

وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، صعد سعر صرف الدولار بنسبة 0.16% إلى 18.7915 ليرة تركية، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفيما يلي منحى تداول الليرة أمام الدولار خلال عام:

Bloomberg

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي