الجيش المصري يكشف عن مشروعات ضخمة لضمان أمن مصر

نشرت القوات المسلحة المصرية مجموعة من مقاطع الفيديو، لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في البلاد لضمان أمن مصر الغذائي.

ونشرت القوات المسلحة المصرية مقاطع فيديو لمشروعات "مستقبل مصر (الدلتا الجديدة)، وسايلو فودز، ومشروع توشكى"، والتي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي المصري عن طريق مشروعات زراعية كبرى.

وقامت مصر في مشروع توشكى بتحويل الصحراء من رمال صفراء إلى مساحات خضراء شاسعة فى قلب الصحراء الجنوبية، حيث يعد المشروع أحد أبرز مشروعات الزراعة القومية بمصر، ويستهدف المشروع توفير المنتجات الزراعية المختلفة للدولة فى إطار خطة توسيع رقعة المساحة الزراعية من 5% إلى 25% من مساحة مصر.

الدلتا الجديدة

أما مشروع الدلتا الجديدة من أهم مشروعات التوسع الأفقي بمساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانيء البرية والجوية والبحرية ، "ميناء الاسكندرية، السخنة ، دمياط" ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا.

ويستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثلأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة و التصنيع الزراعى، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسيةالصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.

سايلو فودز

وتعتبر "سايلو فودز"، أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة، والتي تعمل بشكل متكامل حيث روعي في تخطيطها وتنفيذها ألا يتمّ الاحتياجات لأي عنصر خارجي في المشروع، سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي يعمل عليها "سايلو فودز".

واهتمت إدارة المشروع، على أن تعمل المدينة إلكترونياً بشكل شبه كامل، مع تنفيذ شبكة داخلية تنقل الدقيق والقمح عقب طحنه إلى مختلف منشآت المدينة الغذائية، بمصانعها الأربعة، وهي مصانع البسكويت، والمكرونة، والمخبوزات إضافة لتواجد مطحن للدقيق، وآخر لتخزين القمح، إلى جانب مصنع لمنتجات ومستلزمات التغليف.

المصدر: RT