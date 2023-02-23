لأول مرة دولة عربية تدخل قائمة أكبر 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا رائدا لروسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إنه لأول مرة، ستنضم الإمارات إلى قائمة أكبر عشرين شريكا اقتصاديا أجنبيا رائدا لروسيا.

وأشار إلى أن المستوى القياسي المرتفع للتجارة بين الدول في عام 2022 "يضع الإمارات في صدارة الدول العربية في هذا المؤشر ويسمح لها بدخول أفضل عشرين شريكا اقتصاديا أجنبيا لروسيا للمرة الأولى".

وتالع بوغدانوف: "تعتبر الشركات الروسية الإمارات العربية المتحدة مركزا ملائما للإنتاج واللوجستيات لتنظيم إمدادات التصدير، واستيراد المكونات والمعدات والمواد المطلوبة إلى روسيا. وعلى وجه الخصوص ينظر إلى إنشاء مجموعة صناعية روسية في منطقة كيزاد الاقتصادية الحرة بالقرب من أبو ظبي على أنه واعد".

وأكد نائب الوزير أن موسكو ترحب بعزم القيادة الإماراتية على التصرف كضيفة في المنتدى المقبل في سان بطرسبورغ في يونيو.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، بأن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا.

المصدر: نوفوستي