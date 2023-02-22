المغرب.. نسبة التضخم ترتفع لتبلغ 8.9%
Legion-Media
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أشارت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، أن معدل التضخم في بلادها خلال شهر يناير 2023، وصل إلى 8.9 % وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ووضحت المندوبية، أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ16.8% وأسعار النقل بـ9.6%.
وقالت المندوبية، إن هذا الرقم هو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي، بحيث كان معدل التضخم قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6%.
وتشير معطيات المندوبية، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ديسمبر2022 ويناير 2023، شملت بالخصوص الخضار بـ3.3%، والفواكه بـ2.6%.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض شمل أسعار المحروقات بـ3.2%.
المصدر: هسبريس