حفتر يضع عينه على أسلحة في الإمارات (فيديو)

شارك القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في النسخة الـ16 لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس" بالإمارات.

وتجول قائد الجيش الوطني الليبي في أجنحة المعرض العسكري، حيث أطلع على أحدث المعدات والأسلحة العسكرية. ويظهر من الفيديو المشير حفتر وهو يستمع باهتمام لعرض عن طائرات مسيرة من طراز Reach-s.

وانطلقت الأسبوع الجاري في أبو ظبي فعاليات معرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدفاع البحري "نافدكس 2023". وتنعقد فعاليات المعرضين في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

ويعد معرض الدفاع الدولي "آيدكس" أحد أهم المعارض على مستوى العالم، وأكبرها على مستوى المنطقة، ونسخة 2023 تعتبر الأكثر تميزا في تاريخ المعرض وذلك احتفاء بمرور 30 عاما على انطلاق "آيدكس".

ويتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 1350 شركة محلية وعالمية من 65 دولة حول العالم في دورة العام الجاري من معرض الدفاع الدولي.

وREACH-S هي طائرة مسيرة ذات أجنحة ثابتة وبوزن إقلاع يبلغ 600 كغ، وهي قادرة على التحليق بحمولة تصل إلى 120 كغم. ويمكن للطائرة التحليق على ارتفاع 19,000 قدم، وتصل سرعة تحليقها إلى 80 عقدة.

ويبلغ باع جناح هذه الطائرة المسيرة 12 مترا، بينما يبلغ طولها 5.5 مترا.

ويبلغ مدى التواصل في طائرة ريتش-إس 200 كم، وهي قادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع بفعالية وتتميز بخاصية إعادة الاستخدام والضبط لتنفيذ مهام أخرى، وفقا لما أظهره موقع "آيدج".

المصدر: RT