شركة إيرانية ستصدر سيارات إلى روسيا وبيلاروس

أعلن الناطق باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية أميد قاليباف أن شركة "سايبا" الإيرانية وقعت عقدا مع شركة بيلاروسية للعامين 2023 و2024 ينص على تصدير طرازين من السيارات.

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وقال قاليباف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "شركة سايبا الإيرانية، وقعت عقدا مع شركة بيلاروسية لعامي 2023 و2024، ينص على بيعها 45 ألف سيارة من نوع شاهين وكوييك، ومن المقرر تصدير هاتين السيارتين إلى روسيا أيضا".

وأكد قاليباف أن العقد "لم يدخل، حتى هذه اللحظة، حيز التنفيذ، وبانتظار صدور الموافقات اللازمة بخصوص المعايير والمواصفات من الجانب البيلاروسي".

في سياق متصل، قامت شركة "إيران خودرو" بإرسال سيارة من تصنيعها كنموذج إلى روسيا، لدراستها من حيث المواصفات القياسية والموافقة عليها من قبل الجهات الروسية المعنية بذلك، ليتم في مراحل متقدمة توقيع عقد تصدير بين الجانبين.

وحول التواصل مع وزارة الصناعة الروسية بشأن مواصفات السيارات، لفت الناطق باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، إلى أن دراسة المنتج "يتم التواصل بشأنها مع الشركات الروسية، وليس عبر وزارة الصناعة الروسية مباشرة".

وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، قد ذكر أن إنشاء مصنع سيارات مشترك في إيران أو في روسيا أو إنشاء خط إنتاج سيارات في روسيا يعتمد على مدى النجاح في دخول السوق الروسية من خلال قياس مدى الإقبال على السيارات الإيرانية.

المصدر: سبوتنيك