هل تصدر إيران سياراتها إلى روسيا؟

ذكرت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن السيارات الإيرانية غير معتمدة في روسيا لذا فإن شحنها إلى البلاد غير ممكن بعد، كما أن الوزارة لم تتلق طلبات بهذا الشأن بعد.

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وردا على سؤال حول توريد السيارات الإيرانية إلى روسيا، قالت الخدمة الصحفية للوزارة الروسية: "أحد الشروط الرئيسية لتوريد السيارات المستوردة، بما في ذلك من إيران، وتشغيلها على أراضي روسيا هو اعتماد السيارة. حتى الآن سيارات شركات صناعة السيارات الإيرانية غير معتمدة".

وأكدت الخدمة أن الوزارة لم تتلق أية طلبات حول اعتماد السيارات الإيرانية في روسيا.

وفي العام الماضي، أفاد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ألبرت كريموف، بأن شركات صناعة السيارات الإيرانية مهتمة بسوق السيارات الروسية.

وفي وقت سابق، لفت السفير الروسي في طهران أليكسي ديدوف، إلى أن شركة صناعة السيارات الإيرانية "إيران خودرو" تخطط لتسليم 2000 سيارة إلى روسيا بحلول نهاية مارس المقبل، كما أن شركة "سايبا" تتفاوض حول تصدير أكثر من 20000 سيارة إلى روسيا سنويا.

المصدر: نوفوستي