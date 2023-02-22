"دخانه حجب الشمس".. حريق يلتهم مستودعا في كراسنويارسك الروسية

نجح رجال الإطفاء في إخماد حريق كبير اندلع في مستودع بمدينة كراسنويارسك، في أقصى شرق روسيا، والذي بلغت مساحته 2500 متر مربع.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد اندلع الحريق اليوم في تمام الساعة 11:22 بتوقيت كراسنويارسك في الضفة اليمنى من المدينة في مستودع يقع بشارع سفيردلوفسكايا.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحريق منح المرتبة الثانية وتم إخماده بواسطة 73 شخصا وبمشاركه 25 آلية، وأشارت إلى أن مساحة الحريق بلغت 2500 متر مربع وتم إخلاء 10 أشخص من المبنى دون وقوع إصابات.

بدورهم قال شهود عيان إن الحريق اندلع في مستودع لتخزين معدات التبريد وجرائه كانت المدينة، التي تعد أحد أضخم المراكز الصناعية والثقافية والتعليمية في روسيا، مغطاة بالدخان.

المصدر: وسائل إعلام روسية