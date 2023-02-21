ليبيا.. التذبذب في إنتاج النفط يفقدها الترتيب الإفريقي وتراجعها للمركز الثالث

أكد التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنه عاد إنتاج النفط في ليبيا إلى التذبذب مرة أخرى، حيث انخفض الإنتاج الشهري بالبلاد بنحو 10 آلاف برميل يوميا.

ووفق التقرير الشهري الصادر، استقر إنتاج النفط في ليبيا عند 1.14 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي.

وتراجعت ليبيا من المرتبة الثانية إفريقيا في ديسمبر والأولى في نوفمبر الماضي إلى المرتبة الثالثة حاليا.

وحافظت نيجيريا على المرتبة الأولى، حيث ارتفع إنتاجه بنحو 65 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 1.336 مليون برميل يوميا، وشهد إنتاج أنغولا، الثانية إفريقيا، زيادة قدرها 47 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 1.155 مليون برميل يوميا.

وارتفع سعر النفط الليبي بنسبة 2.8% على أساس شهري إلى متوسط 81 دولارا للبرميل.

وانخفض إجمالي إنتاج الدول الـ13 الأعضاء لدى "أوبك" إلى 28.876 مليون برميل يوميا خلال الشهر الأول من 2023 مقابل 28.926 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2022.

وجاء هبوط الإمدادات ليتماشى مع اتفاقية تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، علما بأن ليبيا مستثناة من اتفاقية خفض الإنتاج، فيما صعد إنتاج النفط في ست دول أعضاء خلال الشهر الأول من 2023، على رأسها نيجيريا وأنغولا والكويت، واستقر إنتاج الجزائر النفطي، بينما زادت إمدادات النفط في فنزويلا والكونغو بنحو 20 و19 ألف برميل يوميا على التوالي.

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المصدر: بوابة الوسط