"أوبك+" تخفض إنتاج النفط

انخفض إنتاج مجموعة "أوبك+" من النفط الخام في شهر يناير 2023، وأظهرت تقديرات لوكالة الطاقة الدولية أن مستوى الإنتاج كان الشهر الماضي دون الحد المسموح بواقع 1.93 مليون برميل يوميا.

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ووفقا للتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية فإن إنتاج المجموعة تراجع على أساس شهري بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى 44.29 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.

وجاء في تقرير الوكالة "انخفض إنتاج النفط لدى جميع دول "أوبك+"، البالغ عددها 23 دولة، في يناير 2023 بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى 44.29 مليون برميل يوميا، وتصدر منتجو الشرق الأوسط قائمة الدولة التي تراجع إنتاجها".

وأضاف التقرير أن إنتاج أعضاء منظمة "أوبك" الـ19، المقيدين بحصص إنتاج، تراجع في يناير الماضي بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 38.18 مليون برميل يوميا.

وأمس زادت منظمة "أوبك" من توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2023، وعزت ذلك إلى قيام الصين بتخفيف القيود المرتبطة بكورونا ما يشير إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وقالت منظمة "أوبك" إن الطلب العالمي على النفط سوف يرتفع بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر السابق.

المصدر: نوفوستي