تقرير: التجارة الخارجية السعودية تتجاوز تريليوني ريال في 2022

أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن التجارة الخارجية السلعية السعودية صعدت خلال 2022 بنسبة 40%، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.





وأوضحت "الاقتصادية" أن هذا الارتفاع جاء بدعم من زيادة الصادرات النفطية 61% لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.

وذكرت وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن الصادرات السلعية صعدت في 2022 بنسبة 49% لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80% ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021.

وأشارت إلى أن الواردات السلعية ارتفعت 23%، خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.

المصدر: "الاقتصادية"