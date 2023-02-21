مصر.. مجلس الشيوخ يعد خطة لحل أزمة الأعلاف في البلاد

قال رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ المصري النائب عبدالسلام الجبلي، أن أزمة الأعلاف تسير في طريقها للحل.

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وأوضح أنه جرى الإفراج مؤخرا عن 11 ألف طن من الأعلاف وهذا رقم ليس بالقليل، وهناك خطة وضعتها الوزارة مع البنك المركزي بسرعة الإفراجات عن شحنات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف اللازمة بالنسبة للدواجن.

وأفاد النائب المصري، بأن الوزارة تتابع باستمرار مع خلال مجموعة الكميات الواردة واستهلاكات الأعلاف، وأن الأزمة في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الجبلي"، خلال تصريحات تلفزيونية، بأنه توجد فجوة في بعض المحاصيل مثل القمح والذرة والزيوت، كما أن فارق الأسعار أصبح كبيرًا للغاية، وهناك معادلة سعرية ما بين ما يتم تصديره وما يتم استيراده، ونسعى لإحداث توازن بينهما.

وأشار إلى أنه يتم التركيز على الخطط الواضحة المباشرة، إذ أن هناك نقصًا في الأعلاف التي وصلت في حدود 40% من احتياجات السوق، ومن ثم هذه الفجوة مطلوب تغطيتها، والتي لا بد من استيرادها أو الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وهذا دور البنك المركزي مع وزارة الزراعة.

وكان ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد قال إن صناعة الدواجن في مصر مهددة بسبب عدم الإفراج عن الأعلاف من الموانئ نتيجة نقص الدولار والعملة الصعبة.

وأوضح أن مصر ستعاني من فجوة في إنتاج الدواجن خلال القترة المقبلة نتيجة تخلص الكثير من مربي الدواجن من الإنتاج الحيواني نتيجة نقص الأعلاف، فضلا عن وجود سوق سوداء للأعلاف تبيعها بأسعار مرتفعة ومبالغ بها وتفوق قدرات المربين وهو ما جعلهم يبيعونها بأي أسعار وبأي طريقة.

المصدر القاهرة 24