مصر تفتح أبوابها أمام الشركات السعودية في مجال جديد

ناقش وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر مشاركة شركة كهرباء سعودية في الاستثمار على أرض مصر.

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وبحث وزير الكهرباء المصري مع مجموعة المساع السعودية تعزيز سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة والاحتياج للعديد من المهمات الكهربائية وخاصة بشبكات التوزيع ونقل الكهرباء بالإضافة إلى اهتمام مصر بتوطين الصناعات المختلفة للمهمات المستخدمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء ، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية. حيث يعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مثل هذه المشروعات.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأشار الوزير الي استراتيجية مصر للتوسع في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة.

وأكد رئيس الشركة السعودية رغبته في التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح ، وتصنيع المعدات.

المصدر: RT