"غازبروم": ليس لدينا منافس في منطقة القطب الشمالي

صرح رئيس شركة "غازبروم" ألكسي ميللر، خلال مشاركته بمراسم الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس الشركة، بأن روسيا تتقدم في منطقة القطب الشمالي على الجميع ولا يوجد لها أي منافس في المنطقة.

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وقال خلال الاحتفال الذي شارك به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد تراكمت لدينا خبرات فريدة في القطب الشمالي، حيث نمتلك الكفاءات والخبرات والمعارف اللازمة، وقد أنشأت شركة (غازبروم) مركزا جديدا لإنتاج الغاز في يامال، فيما يتم تطوير حقول كبيرة جديدة حاليا، ويجري إنتاج الهيدروكربونات. وبإمكاننا القول بثقة إن روسيا هنا في (منطقة) القطب الشمالي قبل البقية، وليس لدينا هنا منافس".

وأكد أن روسيا تمتلك احتياطيات من الغاز تكفيها لعقود عديدة ويتم تحقيق ذلك من خلال قاعدة موارد هي الأكبر في العالم. وقال رئيس "غازبروم" الروسية: "يمكن للمستهلكين أن يكونوا على ثقة بأن احتياطيات الغاز في روسيا ستكفي لسنوات طويلة، وأساس ذلك هو قاعدة الموارد الضخمة والأكبر في العالم".

وأشار إلى أن قلب قطاع الغاز الروسي النابض هو حقل بوفانينكوفسكوي في شبه جزيرة يامال، وقال إن "المركز الرائد في الإنتاج هو مركز إنتاج الغاز في يامال وقلبه هو حقل بوفانينكوفسكوي".

المصدر: نوفوستي