الصين تدرج شركتين أمريكيتين في القائمة السوداء

أدرجت الصين شركتي Raytheon وLockheed Martin الأمريكيتين كشركتين غير موثوقتين بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وفقا لبيان نشر اليوم الخميس على الموقع الرسمي لوزارة التجارة الصينية.

وجاء في البيان: "تم اتخاذ هذا القرار من أجل حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية بسبب بيع الأسلحة إلى تايوان من قبل الشركتين المذكورتين".

ومع إدراج الشركتين في القائمة غير الموثوقة سيتم حظرهما من القيام بأنشطة الاستيراد والتصدير مع الصين والاستثمار فيها، كما يحظر على إدارتي الشركتين دخول الصين ويحظر منح تصاريح الإقامة والعمل لكبار المديرين التنفيذيين في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض غرامات على الشركتين بقيمة تضاعف قيمة عقود كل شركة لبيع الأسلحة إلى تايوان، ويتوجب عليهما سداد الغرامات في غضون 15 يوما من نشر البيان أو سيتم فرض غرامات إضافية وتدابير أخرى.

المصدر: نوفوستي