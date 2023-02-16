ارتفاع أسعار النفط مع تراجع العملة الأمريكية

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع العملة الأمريكية الدولار وتركيز المستثمرين على آفاق نمو الطلب.

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.08% إلى 79.44 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.86% إلى 86.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.33% إلى 103.57 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ