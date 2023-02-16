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للمرة الأولى.. إسرائيل تصبح دولة مصدرة للذهب الأسود

مال وأعمال

للمرة الأولى.. إسرائيل تصبح دولة مصدرة للذهب الأسود
Globallookpress
صورة من الأرشيف - العلم الإسرائيلي
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كشف وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل بدأت في تصدير النفط الخام من حقل كاريش في البحر الأبيض المتوسط​​، علما أن الإنتاج من الحقل قد بدأ في أواخر العام 2022.

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وبحسب الجريدة الإسرائيلية Israel Globes، فإنه مع بدء عملية التسليم هذه أصبحت إسرائيل واحدة من الدول المصدرة للنفط.

والنفط المصدر تم إنتاجه في حقل كاريش من قبل شركة Energean، التي يقع مقرها في لندن، وكاريش هو حقل غاز في المقام الأول، والنفط هو منتج مصاحب من الحقل وستقوم الشركة في بيعه "في أسواق عالمية متعددة".

ووفقا للشركة فقد تم توقيع أول عقد لتوريد النفط من حقل كاريش مع تاجر النفط شركة "فيتول" وستتجه الإمدادات إلى أوروبا.

وتم اكتشاف حقل غاز كاريش في البحر الأبيض المتوسط ​​في مايو 2013 وتقدر احتياطيات الغاز فيه بـ45-57 مليار متر مكعب.

المصدر: Israel Globes

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