كوهين يعلن عن اتفاق للغاز مع اليونان "سيجلب لإسرائيل الكثير من الأموال"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، أنه اتفق خلال اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدة: "اتفقنا أمس خلال لقاء مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس على تصدير الغاز الإسرائيلي عبر اليونان وقبرص، والذي سيصل إلى أوروبا كلها".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "في ظل أزمة الطاقة العالمية، ستتعزز مكانتنا الدولية ويجلب (الاتفاق) الكثير من الأموال إلى البلاد (إسرائيل)".

מחזקים את הקשרים עם יוון והופכים את ישראל למעצמה אנרגטית🇮🇱🇬🇷



אתמול בפגישה עם שר החוץ היווני ניקוס דנדיאס, סיכמנו על ייצוא גז ישראלי דרך יוון וקפריסין, שיגיע לכל אירופה.



בזמן של משבר אנרגיה עולמי, זה יחזק את מעמדנו הבינלאומי ויכניס הרבה כסף למדינה. pic.twitter.com/yIsbCbGqjH — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 1, 2023

وأمس، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي، بأنه بحث مع نظيره اليوناني "التهديد الإيراني" وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة وكذلك "اتفاقيات أبراهام"

وفي العام 2020، وقعت قبرص واليونان وإسرائيل في العاصمة اليونانية أثينا على اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" لمد أوروبا بالغاز.

ويهدف الاتفاق إلى أن تصبح الدول الثلاث (قبرص واليونان وإسرائيل) حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا.

لكن نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند قالت العام الماضي إن خط الأنابيب المقترح "إيست ميد" من إسرائيل إلى أوروبا "غير قابل للحياة"، وأوضحت أن "هذا الخط مكلف للغاية وغير مجد اقتصاديا وسيستغرق وقتا طويلا لمساعدة الدول التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي".

المصدر: RT + أ ف ب