البنك الأوروبي بصدد رفع الفائدة للمرة الـ6 منذ يونيو

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، نيّة البنك رفع الفائدة 0.5 نقطة مئوية في مارس المقبل لكبح التضخم على خلفية أسعار الطاقة.

وقالت لاغارد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه نظرا للضغوط التي تشكلها معدّلات التضخم التي لا تزال مرتفعة خصوصا بسبب أسعار الطاقة، فإن لدى البنك المركزي الأوروبي "نيّة لزيادة معدلات الفائدة بـ0.5 نقطة مئوية إضافية" خلال اجتماعه المقبل في مارس.

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وأضافت لاغارد أن المصرف المركزي سينشر في مارس مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بطريقة تمكّن من "تقييم المسار المستقبلي لسياستنا النقدية".

وشرحت لاغارد أن إبقاء معدّلات الفائدة "في مستوى مقيّد سيخفض في المستقبل التضخم عبر إبطاء الطلب وسيحمي أيضا من خطر الزيادة المستمرة في توقعات التضخم" من جانب الأسر والشركات.

وقالت: "نتعهّد بإعادة التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط المتمثل بنسبة 2 بالمئة، بموجب تفويضنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك".

الجدير بالذكر أنه في حال رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الشهر المقبل، سيكون بذلك قد رفعها 6 مرات على التوالي منذ يوليو الماضي، ما يمثل في المجمل 3,5 نقطة مئوية.

وبالتالي تقترب المعدّلات من مستوى يُسمّى "مقيّد"، يبطئ الاستهلاك والاستثمار بهدف تخفيف الضغط عن الأسعار.

المصدر: أ ف ب