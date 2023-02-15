خبراء .. ألمانيا تدفع ثمنا باهظا جدا لضمان أمنها في مجال الطاقة

كشفت صحيفة "شبيغل" الألمانية عن تهديد جديد يواجه ألمانيا في ظل ارتفاع أسعار محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة 3 مرات في غضون عام.

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في العام 2022، تضاعف تكلفة محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال العائمة، التي لم يتم بناؤها في ألمانيا، بنحو 3 أضعاف وبحلول ديسمبر الماضي وصلت التكلفة إلى 10 مليارات يورو، بحسب ما نقلته الصحيفة عن وزارة الاقتصاد الألمانية.

وتلعب محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة دورا مهما في خطط برلين لتلبية احتياجات ألمانيا المستقبلية من الغاز واستبدال الغاز الروسي عبر الأنابيب، وهذه المحطات عبارة عن سفن ويمكن بناء وتشغيل مثل هذا النوع من المحطات بسرعة أكبر من المحطات الثابتة.

ويرى خبراء أن تكلفة مثل هذه ( 10 مليارات يورو) تلغي مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشروع، علما أن عملية البناء لم تنته والتكلفة مرشحة للنمو بمقدار 1.5- 2 مرة.

ويشير خبراء إلى أن "الغاز سيتحول إلى ذهب في ظل التكلفة العالية" وسيبقى سعر الوقود الأزرق في ألمانيا مرتفعا حتى مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية.

المصدر: RT + شبيغل