سويسرا تنضم لسقف أسعار النفط الروسي

أعلنت الحكومة السويسرية الانضمام إلى سقف الأسعار الأوروبي المفروض على النفط والمشتقات النفطية الروسية.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان لها اليوم الأربعاء: "المجلس الاتحادي عدل في 15 فبراير، نظام تطبيق العقوبات المفروضة على أسعار النفط الخام والمشتقات البترولية الروسية، بحيث تقرر دعم القرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن".

وذكرت برن أن "هذا القرار يأتي على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي حدد في 4 فبراير سقفا لأسعار المنتجات البترولية المصدرة من روسيا وانضمت سويسرا إلى الأحكام الانتقالية الجديدة والسقوف السعرية للمنتجات البترولية الروسية اعتبارا من اليوم".

وبحسب البيان: أصبح من غير الممكن السماح بتقديم خدمات الوساطة، ونقل المازوت الروسي المنشأ، إلا بأسعار لا تتجاوز 45 دولارا، أما البنزين ووقود الديزل، فلا يمكن أن يزيد سعرها عن 100 دولار.

المصدر: تاس