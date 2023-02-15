وسائل إعلام: إغلاق مطار فرانكفورت بسبب تلف كابلات "دويتشه تيليكوم"

حدث فشل واسع النطاق في نظام تكنولوجيا المعلومات لأكبر شركات الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بعد تضرر عدد من كابلات الألياف الزجاجية التابعة لشركة "دويتشه تيليكوم" أثناء أعمال بناء.

أفادت بذلك بوابة hessenschau.de، نقلا عن تقييم أجراه خبراء "لوفتهانزا"، والذي وفقا له، أتلفت رافعة تعمل في جزء من السكك الحديدية الألمانية في المدينة ما لا يقل عن 4 كابلات بواسطة دلو، ما تسبب في مشكلات ليس فقط في تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركات الطيران، ولكن أيضا في انقطاع الإنترنت واتصالات الهاتف المحمول والهواتف الثابتة في المدينة، خاصة في مناطقها الشمالية. وكما هو متوقع فسيتم الانتهاء من أعمال الترميم فقط في النصف الثاني من اليوم.

إقرأ المزيد

وكانت صحيفة "بيلد" قد ذكرت في وقت سابق أن طائرات "لوفتهانزا" لم تتمكن من الإقلاع، كما تأثرت جميع شركات الطيران التابعة لمجموعة "لوفتهانزا"، حيث أثرت هذه الأعطال على أنظمة تسجيل الهبوط والوصول.

وقد قررت هيئة سلامة الطيران الألمانية، الأربعاء، إغلاق مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، والمرفأ الجوي "الرئيسي" لشركة "لوفتهانزا"، لتجنب حدوث فوضى في سماء فرانكفورت.

ولم يتم تحديد عدد الرحلات المتأخرة أو الملغاة على وجه التحديد، إلا أن المشكلات عطلت خطط آلاف الركاب، وعقدت إدارة "لوفتهانزا" مقرا لمواجهة الأزمات لمناقشة قضايا استعادة عمل نظام تكنولوجيا المعلومات.

المصدر: تاس