 
مباشر

وسائل إعلام: إغلاق مطار فرانكفورت بسبب تلف كابلات "دويتشه تيليكوم"

مال وأعمال

وسائل إعلام: إغلاق مطار فرانكفورت بسبب تلف كابلات
Globallookpress Arne Dedertdpa
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urds

حدث فشل واسع النطاق في نظام تكنولوجيا المعلومات لأكبر شركات الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بعد تضرر عدد من كابلات الألياف الزجاجية التابعة لشركة "دويتشه تيليكوم" أثناء أعمال بناء.

أفادت بذلك بوابة hessenschau.de، نقلا عن تقييم أجراه خبراء "لوفتهانزا"، والذي وفقا له، أتلفت رافعة تعمل في جزء من السكك الحديدية الألمانية في المدينة ما لا يقل عن 4 كابلات بواسطة دلو، ما تسبب في مشكلات ليس فقط في تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركات الطيران، ولكن أيضا في انقطاع الإنترنت واتصالات الهاتف المحمول والهواتف الثابتة في المدينة، خاصة في مناطقها الشمالية. وكما هو متوقع فسيتم الانتهاء من أعمال الترميم فقط في النصف الثاني من اليوم.

إقرأ المزيد
خبراء .. ألمانيا تدفع ثمنا باهظا جدا لضمان أمنها في مجال الطاقة
خبراء .. ألمانيا تدفع ثمنا باهظا جدا لضمان أمنها في مجال الطاقة

وكانت صحيفة "بيلد" قد ذكرت في وقت سابق أن طائرات "لوفتهانزا" لم تتمكن من الإقلاع، كما تأثرت جميع شركات الطيران التابعة لمجموعة "لوفتهانزا"، حيث أثرت هذه الأعطال على أنظمة تسجيل الهبوط والوصول.

وقد قررت هيئة سلامة الطيران الألمانية، الأربعاء، إغلاق مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، والمرفأ الجوي "الرئيسي" لشركة "لوفتهانزا"، لتجنب حدوث فوضى في سماء فرانكفورت.

ولم يتم تحديد عدد الرحلات المتأخرة أو الملغاة على وجه التحديد، إلا أن المشكلات عطلت خطط آلاف الركاب، وعقدت إدارة "لوفتهانزا" مقرا لمواجهة الأزمات لمناقشة قضايا استعادة عمل نظام تكنولوجيا المعلومات.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا