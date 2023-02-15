في بورصة موسكو.. اليورو يصعد فوق مستوى 80 روبلا

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الروبل الروسي في بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وتجاوزت العملة الأوروبية مستوى 80 روبلا للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 66 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 79.91 روبل، وقبل ذلك صعدت العملة الأوروبية إلى 80.02 روبل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي.

فيما صعدت العملة الأمريكية بمقدار 70 كوبيكا إلى 74.50 روبل، فيما زادت العملة الصينية اليوان بمقدار 9 كوبيكات إلى 10.89 روبل.

المصدر: نوفوستي