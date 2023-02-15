بورصة اسطنبول تستأنف التداول بقوة

استأنفت بورصة اسطنبول التعاملات اليوم الأربعاء بارتفاع قوي، وذلك بعد تعليقها الأسبوع الماضي إثر هبوط حاد وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الزلزال على الاقتصاد التركي.

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وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index بنسبة 6.75% أو 304.2 نقطة إلى 4809.5 نقطة.

ويوم الأربعاء الماضي (8 فبراير 2023) قررت بورصة اسطنبول تعليق التداولات بشكل مؤقت، وذلك بعد هبوط تم تسجيله في جلستين متتاليتين بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا.

وتخوف خبراء من أن يتسبب الزالزال، الذي ضرب تركيا، في زيادة حدة الأعباء الاقتصادية على البلاد خلال الفترة المقبلة.

المصدر: RT