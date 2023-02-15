أبرز مصادر دخل الميزانية الروسية

أرفد قطاع استخراج الموارد الطبيعية نحو 40% من إجمالي الإيرادات الضريبية للميزانية الروسية في 2022، بحسب ما نقلته صحيفة "إزفيستيا" عن دراسة استندت إلى بيانات من دائرة ضرائب روسيا.

ووفقا للدراسة فقد تجاوزت الإيرادات الضريبية للميزانية الروسية في العام 2022 مستوى 2021 بنسبة 17.7% أو بمقدار 5.05 تريليون روبل ووصلت إلى 33.58 تريليون روبل في عام 2022.

وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربيع الماضي في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والطلب القوي على الطاقة الروسية وضعف الروبل.

وأضافت أن ضريبة الدخل الشخصي وفرت للميزانية الروسية 0.8 تريليون روبل، أما ضريبة الدخل من إنتاج الهيدروكربونات 0.7 تريليون روبل، فيما قدمت ضريبة الدخل (على الشركات) 0.3 تريليون روبل.

(الدولار = 73.93 روبل بتاريخ 15 فبراير 2023).

المصدر: تاس