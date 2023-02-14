الاتحاد الأوروبي يبدأ العمل بسقف أسعار الغاز

بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء العمل بالسقف الديناميكي لأسعار الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

ومن أجل التنفيذ الفعلي، يجب أن تتطابق العديد من الشروط، حيث سيتم العمل بآلية تصحيح الأسعار إذا تجاوزت أسعار الغاز وفقا لمؤشر TTF الهولندي 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمدة ثلاثة أيام، وإذا كان الفرق بين أسعار الغاز وفقا لمؤشر TTF الهولندي ومتوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المسال أكثر من 35 يورو.

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ويمكن أيضا إيقاف العمل فيه في أي وقت في حال حدوث نقص في الغاز في الاتحاد الأوروبي.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي في 22 ديسمبر 2022 رسميا على تحديد سقف لأسعار الغاز في 15 فبراير من هذا العام.

وسيكون القرار ساري المفعول لمدة عام واحد. وبحلول 1 نوفمبر 2023، يجب على المفوضية الأوروبية تقييم تشغيل الآلية، مع مراعاة الوضع مع إمدادات الغاز. وبناء على النتائج قد تقترح تمديده.

وأكد رئيس شركة الطاقة الألمانية، ماركوس كريببر، أن سقف سعر الغاز الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي لن يعمل، مشيرا إلى أنه "على المستوى الأوروبي هناك وهم بأننا سنتمكن من الحفاظ على سعر الغاز".

المصدر: تاس