مصر تعلن تراجع ديونها الخارجية

أعلن البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي للبلاد إلى 154.980 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2022-2023، مقابل 155.708 مليار دولار الربع الأخير من 2021-2022.

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وسجل الدين الخارجي طويل الأجل حوالي 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.

وسجل الدين الخارجي قصير الأجل حوالي 27.408 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، مقارنة بنحو 26.619 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي السابق.

وشهد معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي ارتفاعا إلى نحو 31.24% في نهاية يناير الماضي مقارنة مع 24.4% في ديسمبر2022.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير 2023 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

المصدر: وكالات