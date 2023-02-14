مصر تخطط للتنقيب عن النفط والغاز في 300 بئر

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا، عن خطة لحفر ما يزيد على 300 بئر استكشافية للنفط والغاز في البلاد.

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وأوضح الملا أن القاهرة بدأت بالفعل التواصل مع الشركاء العالميين، والاتفاق على خطة حتى عام 2025، تشمل أعمال الحفر والتنقيب بهدف دخول تلك الآبار حيز الإنتاج بوتيرة سريعة.

وقال خلال دورة مؤتمر إيجبس 2023 الحالية تحت عنوان "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. دعم إمدادات الطاقة العالمية والطلب المستدام"- إن انطلاق أعمال المؤتمر يتزامن مع معاناة المجتمع الدولي تداعيات مجموعة من التحديات امتدت آثارها إلى العالم بأسره.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن قطاع الطاقة بالبلاد عكف على الاستفادة من مقومات القاهرة التنافسية بهدف مواجهة أزمة الطاقة وتطويعها.

وأردف -خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر إيجبس 2023- أن منتدى غاز شرق المتوسط أدى دورًا محوريًا في هذا الشأن؛ بما عكس الدور المصري في زيادة الصادرات بتعاون إقليمي.

المصدر: وكالات