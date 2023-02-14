أوروبا تتحدث عن اتفاقية كبيرة مع مصر وإسرائيل

كشفت المفوضة الأوروبية للطاقة كادرى سيمون أن أول اتفاقية للطاقة أبرمها الاتحاد الأوروبي هي مذكرة التفاهم مع مصر وإسرائيل بشأن التعاون في التجارة والنقل والغاز الطبيعي.

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كما أكدت على أهمية الشراكة القوية والمتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقالت المفوضة الأوروبية -في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارتها إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2023)- إن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعظيم هذه الشراكة؛ لأن مصر تعد شريكًا موثوقًا للكتلة.

وأضافت أن زيارتها القصيرة إلى مصر تركز بشكل أساسي على مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي توجت بالتوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية العام الماضي مع كل من مصر وإسرائيل.. موضحة أن زيارتها تشكل فرصة جيدة للمضي قدمًا في عملنا بشأن مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة العام الماضي، لافتة إلى أنها اجتمعت مع وزير البترول طارق الملا ووزير الطاقة الإسرائيلي الجديد ووافقا على تقديم أسرع الخيارات لإمدادات الغاز بحلول أبريل.

وأشارت إلى أنها عقدت أيضا خلال الزيارة لقاء مثمرا مع أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، حيث تمت مناقشة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر مضاعفة تعاونهما في هذا المجال، والدور الذي يمكن أن يلعبه منتدى غاز شرق المتوسط في هذا الإطار.. مشيدة بجهود مصر من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية، مضيفة أن زيارتها تهدف أيضًا إلى مناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع القطاعات ولاسيما الطاقة.

وأكدت أن بناء شراكة جديدة يعد أمرا أساسيا في الوقت الذي يبتعد فيه الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الغاز من روسيا، مضيفة أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن روسيا "ليست شريكًا موثوقًا في مجال الطاقة، حيث حاولت مرارًا وتكرارًا التلاعب بأسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي واستخدام الطاقة كمصدر للابتزاز".

واعتبرت أنه بفضل مذكرة التفاهم الثلاثية التاريخية، والتي جاءت في ذروة أزمة الطاقة، فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاعتماد على هذه الشراكة التي كانت محورية في جهود الاتحاد لتنويع واستقرار الإمدادات لمواطنيه.

وأشارت إلى أنه مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر وتعميق أسواق الغاز الطبيعي المسال الأوروبية المتوسطية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المتنامي لتصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية