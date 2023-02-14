مصر تتحدث عن إنقاذ أوروبا.. ولبنان ينقل الغاز المصري عبر سوريا

أكد وزير البترول والطاقة المصري طارق الملا أن مصر لديها الحلول والإمكانيات كمصانع الإسالة التي تعمل بكامل طاقتها ولديها توافق إقليمي وشركاء، معظمهم من أوروبا.

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وأوضح الوزير المصري في الجلسة الاستراتيجية (بداية جديدة - السباق لاستغلال غاز شرق المتوسط) أن مصر لديها الحلول لتأمين جانب من احتياجات أوروبا من الغاز.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض على اتفاقه مع ما قاله الملا عن أهمية الوصول لحلول مميزة في تأمين إمدادات الطاقة، لافتا إلى أن الاتفاق التاريخي حول ترسيم الحدود اللبنانية يعطيه دفعات للعمل على الاستفادة بإمكانياته من الموارد الطبيعية والسعي وراء تحقيق المزيد من الاكتشافات.

وتحدث عن الاتفاق المصري لدعم لبنان برعاية ودعم أمريكي وحاجة لبنان للإسراع بتحقيق ذلك ونقل الغاز المصري إليها عبر سوريا لتوفير تكلفة توليد الكهرباء العالية وزيادة عدد ساعات الكهرباء في لبنان.

المصدر: RT