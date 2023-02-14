البنك المركزي العراقي يحذر من تطبيقات تعرض المواطنين للاحتيال المالي

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات التي تزاول المراهنات وتتداول بالأموال مستخدمة اسمه وشعاره واجهة لها.

وذكر البنك في بيان صحفي: "لاحظنا استخدام ضعاف النفوس اسمه وشعاره لاستغلال المواطنين في أمور ترويجية في التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، والمنصات الوهمية التي تتبنى أساليب وطرائق متعددة لتضليل المواطنين، وتعريضهم للاحتيال المالي".

وأضاف أن "هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات غير مرخصة منا، ونحذر المواطنين من التعامل معها".

وشدد على ضرورة "التحقق من موثوقيتها قبل استخدامها، وتبليغ قسم التوعية ومراقبة الخدمات المصرفية في البنك عند وجود أية حالة مشكوك فيها".

يذكر أن العراق مر خلال الأسابيع الماضية بأزمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، قبل أن تتخذ حكومة محمد شياع السوداني قرارا بتخفيضه من 1650 إلى 1300، لكنه ما زال في الأسواق بسعر مرتفع يصل إلى 1500.

المصدر: RT