النقد الدولي: الدعم المالي لتونس في الطريق

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، أن السلطات التونسية أحرزت تقدما جيدا بخصوص الإجراءات الضرورية لطرح برنامجها على مجلس إدارة الصندوق.

وقالت غورغييفا في مقابلة مع قناة "الشرق" يوم الاثنين، "أفادنا أصدقاء تونس لأن الدعم المالي للبلاد في الطريق".

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وأضافت في ردها عن أسباب تأخر برنامج القرض الرقاعي لفائدة الدولة التونسية "في الأسابيع القليلة المقبلة، وليس بعد أشهر، أتوقع أن نرى استكمالا للإجراءات المتبقية بحيث نطرح البرنامج على مجلس الإدارة".

وأفادت بأن ذلك يتيح لتونس الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي، ومن شركائها المرتبطين بهذا البرنامج بهذا البرنامج.

وأرجأ صندوق النقد الدولي حتى أجل غير مسمى النظر في الاتفاق المبدئي مع تونس على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس إدارة الصندوق الطلب التونسي خلال اجتماعه المقبل الاثنين 19 ديسمبر 2022، لكن الصندوق نشر تحديثا على موقعه الإلكتروني لجدول أعمال الاجتماع لم يشمل ملف تونس.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن مصدر رسمي، الخميس، بأنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال المجلس خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد التشاور بين الطرفين بهدف منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي.

المصدر: قناة "الشرق" + وكالات