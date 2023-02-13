مصر تمنح تراخيص توريد الأسماك لـ34 شركة روسية

أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الروسية، اليوم الاثنين، إصدار السلطات المصرية تراخيص توريد الأسماك والمنتجات البحرية إلى السوق المصرية، لـ34 شركة روسية.

إقرأ المزيد

وأوضحت الهيئة أنه توجد الآن 89 شركة وسفينة لتصنيع الأسماك لها الحق في تصدير المنتجات إلى مصر وأن الهيئة تعمل على توسيع قائمة الشركات الروسية الحاصلة على تراخيص التصدير إلى مصر.

وكان مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر عمرو البلتاجي، قد كشف عن استعداد السوق المصري لاستقبال شوكولاتة "أليونكا" الروسية الشهيرة وطرحها قريبا في مصر.

وأشار في تصريحات لـRT إلى أن العمل على تفعيل استخدام الروبل والجنيه بين موسكو والقاهرة في التجارة سيسهل استيراد العديد من المنتجات الروسية الصحية للمواطن المصري، وسيعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية خصوصا أن الشركات المصنعة ترغب في التجارة مع مصر مباشرة ودون وسطاء.

المصدر: RT