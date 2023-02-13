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المركزي السوري يحدد سعر صرف جديد للحوالات والصرافة

مال وأعمال

المركزي السوري يحدد سعر صرف جديد للحوالات والصرافة
Globallookpress
صورة تعبيرية - أوراق نقدية سورية
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حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6600 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة رقم 7 الصادرة عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7046.82 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية (التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية).

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة رقم 6 الصادرة في الـ 9 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6900 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7406.46 ليرات لليورو الواحد.

المصدر: سانا

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