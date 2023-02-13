مجموعة الأعمال التركية تحدد الخسائر الاقتصادية من الزلزال المدمر

توقع اتحاد الشركات والأعمال في تركيا أن يؤدي الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسبوع إلى خسارة في اقتصاد البلاد تزيد عن 84 مليار دولار، أو حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الاتحاد المعروف باسم Turkonfed في تقرير إنه من المتوقع أن تكون الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير، تسببت في أضرار بنحو 70.8 مليار دولار للمباني السكنية وخسارة أخرى قدرها 10.4 مليار دولار في الدخل القومي.

وأفاد بأن الخسارة في القوى العاملة ستكلف الاقتصاد التركي 2.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية في تركيا، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء، وكذلك المستشفيات والمدارس، أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.

هذا وأظهرت الحسابات الأولية لـ Bloomberg Economics أن التكاليف المتعلقة بالكوارث، بما في ذلك جهود إعادة البناء، يمكن أن تشكل حوالي 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا وأثر الزلزال على 10 محافظات و13.5 مليون شخص في جنوب شرق البلاد.

المصدر: بلومبرغ