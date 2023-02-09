 
مباشر

الدولار يتجاوز حاجز الـ30 جنيها في مصر

مال وأعمال

الدولار يتجاوز حاجز الـ30 جنيها في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upyo

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، في البنوك في سعري الشراء والبيع.

إقرأ المزيد
مصر.. تراجع كبير في مؤشر اقتصادي هام
مصر.. تراجع كبير في مؤشر اقتصادي هام

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 30.46 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع مقارنة 30.42 جنيه في التعاملات الصباحية بارتفاع قيمته 13 قرشا .

وسجل سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.50 جنيه للشراء و30.55جنيه للبيع، كما سجل في بنوك (الأهلي المتحد، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، قناة السويس)نحو 30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)