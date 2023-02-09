هل يؤثر الزلزال على سير مشروع إنشاء مركز غاز روسي في تركيا؟

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا ليست من أولويات أنقرة الآن، في إشارة إلى تركيز الاهتمام على التعامل مع تداعيات الزلزال القوي.

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ورجح المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، مسألة حدوث تحولات في الخطط، لكن ذلك لن يؤثر على تنفيذها.

وقال بيسكوف: "بالطبع، الآن لا يمكن أن يكون هذا (إنشاء مركز غاز) أولوية بالنسبة لتركيا، نحن نتعامل مع هذا بتفهم. وبناء على ذلك قد يكون هناك بعض التأخير. وليس لدينا شك في أن تركيا ستتعامل مع هذه الكارثة وستقدم كل المساعدة اللازمة للضحايا وتعيد بناء المدن المدمرة والعديد من الدول، بما في ذلك بلدنا (روسيا)، ستساعد تركيا إذا لزم الأمر، لذلك يمكن لهذه العملية أن تتأخر قليلا لكن هذا لن يؤثر في جوهره على تنفيذ الخطط".

وتعرضت مناطق من تركيا وسوريا لزلزل قوي صباح يوم الاثنين الماضي خلف آلاف القتلى الجرحى ودمارا في الأبنية السكنية والبنية التحتية.

ويشار إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، كانا قد أوعزا في وقت سابق بالعمل لوضع تفاصيل تشكيل مركز التوزيع المذكور، والذي من خلاله، سيصبح من الممكن تحويل إمدادات الغاز التي كانت تمر عبر خطوط "السيل الشمالي"، التي تعرضت للتخريب قبل فترة.

المصدر: نوفوستي