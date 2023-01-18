وكالة: تركيا تحضر البنية التحتية "لمركز توزيع الغاز الدولي"

أفادت وكالة الأناضول، بأن تركيا تجهد لتسريع تنفيذ تشييد مرافق البنية التحتية اللازمة لتحويل البلاد إلى "مركز توزيع دولي للغاز".

وقالت الوكالة: "تبذل تركيا الجهود لتسريع تنفيذ أعمال بناء البنية التحتية اللازمة لتحويل البلاد إلى مركز دولي لتوزيع الغاز. لقد دخلت وحدة إعادة الغاز العائمة الثالثة في تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط. سيتم استخدام هذه الوحدة العائمة في محطة بوتاش للغاز الطبيعي المسال في خليج ساروس في بحر إيجه قبالة الساحل الأوروبي لتركيا".

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وذكرت وكالة الأناضول، أن الوحدة العائمة كانت قد عبرت قناة السويس في وقت سابق، وهي حاليا في مياه مصر الإقليمية.

وأضافت: "السفينة المصممة لتخزين 180 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بطاقة إمداد 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. ويبلغ عرض السفينة 48 مترا وطولها 294 مترا وارتفاعها 63 مترا".

ويشار إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، كانا قد أوعزا في وقت سابق بالعمل لوضع تفاصيل تشكيل مركز التوزيع المذكور، والذي من خلاله، سيصبح من الممكن تحويل إمدادات الغاز التي كانت تمر عبر خطوط "السيل الشمالي"، التي تعرضت للتخريب قبل فترة.

المصدر: نوفوستي