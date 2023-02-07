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عمدة موسكو يعلن اكتمال بناء الخط الدائري الكبير في مترو العاصمة

مال وأعمال

عمدة موسكو يعلن اكتمال بناء الخط الدائري الكبير في مترو العاصمة
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، خلال تقديمه تقريرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، اكتمال بناء الخط الدائري الكبير في مترو العاصمة الروسية موسكو.

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وقال سوبيانين إن "بناء الخط الدائري الكبير في مترو العاصمة الروسية موسكو قد اكتمل بالكامل". ودعا عمدة العاصمة الرئيس الروسي للمشاركة في افتتاح الخط الدائري، مشيرا إلى أن ذلك سيتم خلال الأيام المقبلة.

وذكر سوبيانين أن الرئيس بوتين منذ حوالي عام افتتح محطتي مترو من الخط الدائري الكبير اللتين كانتا جاهزتين وقتها، أم اليوم فقد اكتمل بناء المسار.

وفي وقت سابق، أشارت سلطات العاصمة موسكو إلى أنه تم افتتاح 69 محطة جديدة في موسكو منذ العام 2011، وهو نفس عدد المحطات التي تم افتتاحها في الأعوام الـ42 السابقة.

المصدر: RT

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