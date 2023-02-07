تضاعف الاستثمارات في موسكو في غضون 5 سنوات

أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، خلال تقديمه تقريرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، بأن الاستثمارات في العاصمة الروسية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية.

إقرأ المزيد

وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلى أن موسكو احتلت المركز الثالث بين مدن العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح سوبيانين قائلا: "على وجه الخصوص في مجال الاقتصاد جاءت موسكو في المرتبة الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي مع مراعاة تعادل القوة الشرائية بين مدن العالم. كما ضاعفنا حجم الاستثمارات في 5 سنوات وزاد حجم الصناعة التحويلية بنسبة 40% دون الأخذ بعين الاعتبار المصفاة الموجودة في موسكو".

وأضاف سوبيانين أن موسكو تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع المثيرة للاهتمام في مجال الاقتصاد، والتي ستكون محركا للتنمية في السنوات المقبلة.

المصدر: نوفوستي