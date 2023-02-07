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تضاعف الاستثمارات في موسكو في غضون 5 سنوات

مال وأعمال

تضاعف الاستثمارات في موسكو في غضون 5 سنوات
Globallookpress
صورة من الأرشيف - موسكو
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أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، خلال تقديمه تقريرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، بأن الاستثمارات في العاصمة الروسية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية.

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وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلى أن موسكو احتلت المركز الثالث بين مدن العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح سوبيانين قائلا: "على وجه الخصوص في مجال الاقتصاد جاءت موسكو في المرتبة الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي مع مراعاة تعادل القوة الشرائية بين مدن العالم. كما ضاعفنا حجم الاستثمارات في 5 سنوات وزاد حجم الصناعة التحويلية بنسبة 40% دون الأخذ بعين الاعتبار المصفاة الموجودة في موسكو".

وأضاف سوبيانين أن موسكو تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع المثيرة للاهتمام في مجال الاقتصاد، والتي ستكون محركا للتنمية في السنوات المقبلة.

المصدر: نوفوستي

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