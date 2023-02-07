العراق يعتمد سعر صرف جديدا للدولار

صادق مجلس الوزراء العراقي على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

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من جهته اعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، فادي الشمري، الثلاثاء، قرار تعديل سعر الصرف، بأنه جاء "تحقيقا لاقتصاد واعد وتنمية مستدامة".

وذكر الشمري، أن "مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن هذا القرار جاء "التزاما بالوعد، وتحقيقا لاقتصاد واعد وتنمية مستدامة".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء العراقي، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الرسمي السابق كان عند مستوى 1450 دينارا للدولار، وقبل أيام تم تداول الدولار في السوق الموازية عند مستوى 155 ألف دينار لكل 100 دولار.

المصدر: RT + السومرية