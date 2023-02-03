بعد اجتماع مالي بين بغداد وواشنطن.. الدولار يتراجع مقابل الدينار العراقي

أفاد مراسلنا في العراق بأن الدولار انخفض من 178 ألف دينار ، إلى 155 ألف دينار لكل 100 دولار.

واختتم محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له مساء اليوم الجمعة في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم أمس الخميس في التأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة.

وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري.

المصدر: RT