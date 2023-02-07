"بي بي" البريطانية للطاقة تضاعف أرباحها

أعلنت شركة "بريتيش بتروليوم" (بي بي) عن أرباح سنوية قياسية وسط الدعوات المتزايدة لحكومة المملكة المتحدة بزيادة الضرائب على الشركات التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

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وقالت شركة الطاقة البريطانية، ومقرها لندن، اليوم الثلاثاء إن "أرباح تكلفة الاستبدال"، التي تستثني البنود غير المتكررة والتقلبات في قيمة المخزونات، قفزت إلى 27.7 مليار دولار في عام 2022 بعد أن كانت 12.8 مليار دولار في 2021.

وتجاوز الرقم المسجل العام الماضي 26.8 مليار دولار التي حققتها الشركة في عام 2008 عندما دفعت التوترات في إيران ونيجيريا أسعار النفط العالمية إلى ما يقرب من 147 دولارا للبرميل.

كما زادت "بي بي" توزيعاتها الفصلية بنسبة عشرة بالمائة، وأعلنت عن خطط لإعادة شراء 2.75 مليار دولار من الأسهم من المساهمين.

لكن من المرجح أن تعكر التداعيات العامة، لا سيما في بلد الشركة الأم، صفو هذه الأنباء السارة للمساهمين في "بي بي".

فقد أضر ارتفاع أسعار النفط والغاز ببريطانيا بشدة، حيث دفع التضخم الكبير إلى موجة إضرابات في القطاع العام، ومطالبة سياسيين بزيادة الضرائب على شركات الطاقة للاسهام في تكاليف الخدمات العامة.

يذكر أن شركة "إكسون موبيل"، ومقرها الولايات المتحدة، حققت أرباحا قياسية بلغت 55.7 مليار دولار.

المصدر: أ ب