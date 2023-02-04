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الحكومة المصرية تكشف حقيقة رفع سعر الخبز المدعم

مال وأعمال

الحكومة المصرية تكشف حقيقة رفع سعر الخبز المدعم
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو القادم.

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وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم السبت، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.

وأشارت إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

يذكر أنه تم تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهريا، والممتد صرفها من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.

المصدر: RT

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