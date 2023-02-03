"سبيربنك" يتوسع في القرم رغم العقوبات

قام "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، بتثبيت أول جهاز صرف آلي في مدينة سيمفيروبول بالقرم، كما يعتزم البنك تثبيت أجهزة أخرى في عدد من مراكز التسوق في شبه الجزيرة الروسية.

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وقال "سبيربنك" في بيان اليوم الجمعة: "اليوم تم تركيب أول جهاز صرف آلي في سيمفيروبول بالقرم".

وتعهدت المؤسسة الروسية في تثبيت أجهزة أخرى بحلول نهاية شهر مارس المقبل في أماكن مختلقة من شبه جزيرة القرم في عدد من مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت التابعة لشبكة PUD في سيمفيروبول وسيفاستوبول ويالطا.

وفي يناير الماضي أعلن "سبيربنك" أنه بدأ العمل في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أنه سينشر الخدمات الضرورية لـ"سبيربنك" في شبه الجزيرة في غضون عام.

وفي وقت سابق، صرح حاكم مدينة سيفاستوبل ميخائيل رازفوجايف، بأن مكتب "سبيربنك" سيظهر في مدينة سيفاستوبل في النصف الأول من العام الجاري.

ويشار إلى أن أن "سبيربنك "، مثل البنوك الروسية الكبيرة الأخرى، لم يتمكن من العمل في شبه جزيرة القرم بسبب العقوبات الغربية. وعملت في القرم مصارف محلية أكبرها مصرف "RNKB"، وكذلك مصرف "روسيا" و"جين بنك" وغيرها.

المصدر: نوفوستي