عملاق المصارف الروسية يباشر العمل في القرم هذا العام

قال سيرغي أكسينوف رئيس جمهورية القرم، في حديث تلفزيوني، إن مصرف "سبير بنك" العملاق، أعلن عن عزمه بدء العمل في شبه الجزيرة خلال عام 2023.

وسيتم افتتاح أول مكاتب Sberbank في شبه جزيرة القرم، في غضون ستة أشهر، وستبدأ أجهزة الصراف الآلي في العمل في عام 2023.

وأكد رئيس جمهورية القرم، أنه تم منذ عام 2014، بذل الكثير من الجهود لتطوير القطاع المصرفي في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على شبه الجزيرة.

وأشار سيرغي أكسينوف، إلى أن وصول لاعب رئيسي مثل "سبيربنك" سيحسن توافر وسرعة وجودة الخدمات المصرفية للسكان، وسيؤثر بشكل إيجابي على المناخ المالي والاستثماري، وسيساعد في تنمية الاقتصاد والمجال الاجتماعي في المنطقة.

وبالإضافة إلى جمهورية القرم، سيعمل مصرف "سبير بنك" في مدينة سيفاستوبل. وقال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجايف، إن مكتب "سبير بنك" سيظهر هناك في النصف الأول من العام الجاري.

ويشار إلى أن أن "سبيربنك "، مثل البنوك الروسية الكبيرة الأخرى، لم يتمكن من العمل في شبه جزيرة القرم بسبب العقوبات الغربية. وعملت في القرم مصارف محلية أكبرها مصرف "RNKB"، وكذلك مصرف "روسيا" و"جين بنك" وغيرها.

المصدر: kp.ru