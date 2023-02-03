السعودية وأذربيجان تتعاونان في مجال الطاقة المتجددة

وقعت شركة "سوكار" (شركة النفط الحكومية الأذربيجانية) وشركة "أي سي دبليو أي باور" السعودية، اليوم الجمعة، اتفاقا للتعاون في مجال مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في أذربيجان.

وتم توقيع الاتفاق اليوم الجمعة في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

وأشار مسؤولو "سوكار"، إلى أن أذربيجان تخطط بحلول عام 2030 لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في قدرات توليد الكهرباء إلى 30%، وكذلك للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 40% بحلول عام 2050.

ووفقا لبيان للشركة الأذربيجانية فإن التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان سيطال طاقة الرياح في البر والبحر، الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

وتقوم الشركة السعودية "أي سي دبليو أي باور" في الوقت الحالي، بتنفيذ مشروع محطة للطاقة الكهربائية تعمل على طاقة الرياح في أذربيجان، تبلغ استطاعتها 240 ميغاواط.

المصدر: "سبوتنيك أذربيجان"